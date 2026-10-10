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GIORNATA 9 – Perugia vs Vado

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GIORNATA 9 – Perugia vs Vado

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PERUGIA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2028, LA SODDISFAZIONE DEL PERUGIA CALCIO

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