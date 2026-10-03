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GUBBIO – PERUGIA LIVE | IL GRIFO VINCE IL DERBY (1-3)

Campionato Serie C Girone B – Stadio “Barbetti”
Sabato 3 ottobre ore 14:30

GUBBIO – PERUGIA 1-3
29′ pt Riccardi, 37′ pt Barani, 1′ st Tozzuolo, 46′ st Canotto

GUBBIO: 1 Bagnolini, 4 Baroncelli, 6 Barry, 7 Spina (22′ st 73 Ghirardello), 8 Rosaia, 10 La Mantia, 15 Signorini, 17 Fazzi (6′ st 92 Baldini), 27 Podda (22′ st 67 Carraro), 34 Zallu (32′ st 70 Ferrini), 76 Barani. All. Di Carlo. A disp.: 12 Barbanera, 22 Marson, 11 Pinato, 14 Cardascio, 21 Zorzetto, 24 Piomboni, 47 Di Noia, 77 Minta, 81 Beretta.

PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 5 Stramaccioni (24′ PT 15 Papazov), 7 Cisco (32′ st 29 Renault), 8 Ladinetti, 11 Borsoi, 20 Carriero, 28 Riccardi, 30 Van Amersfoort (32′ st 10 Canotto) , 33 Langella, 90 Vergani (19′ st 9 Sabbatani). All. Diana. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 19 Dottori, 26 Seha, 31 Conti, 34 Sam.

ARBITRO: Castellone di Napoli
ASSISTENTI: De Chirico di Molfetta e Leotta di Acireale
IV UFFICIALE: Dini di Città di Castello

AMMONITI: Barani, Stramaccioni, Baroncelli

Scheda partita

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