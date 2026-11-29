PERUGIA – LIVORNO 1-0
40′ pt Ladinetti rig.
PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 5 Stramaccioni, 6 Angeli, 7 Cisco (14′ st 14 Quirini), 8 Ladinetti (42′ st 77 Kabashi), 9 Sabbatani (35′ st 90 Vergani), 20 Carriero, 30 Van Amersfoort (14′ st 72 Cortesi), 33 Langella, 39 Cavallini (35′ st 11 Borsoi). All. Diana. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 10 Canotto, 15 Papazov, 19 Dottori, 26 Seha, 29 Renault, 31 Conti.
LIVORNO: 22 Ciobanu, 3 Menarini (27′ st 17 Arrigoni), 4 Bachini, 6 Djdji, 7 Aramu (13′ st 21 Malotti), 11 Malagrida (13′ st 9 Gabbiani), 13 Di Carmine, 20 Mulazzi (32′ pt 28 Rizza), 32 Haas, 34 Veseli, 44 Bonassi (27′ st 14 Mancini). All. Lucarelli. A disp.: 1 Tani, 92 Pozzetto, 8 Peralta, 18 Morachioli, 23 Marinari, 24 Badoro, 53 Pittino, 54 Falasco, 77 Mawete, 90 Calabro.
ARBITRO: Renzi di Pesaro
ASSISTENTI: Munitello di Gradisca di Isonzo e Tagliaferro di Caserta
IV UFFICIALE: Dini di Città di Castello
OPERATORE FVS: Starnini di Viterbo
AMMONITI: Carriero, Malagrida, Cavallini
NOTE: spettatori 5575 (abbonati 4300)