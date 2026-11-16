PERUGIA – TORRES 0-1
3′ st Corsinelli
PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 6 Angeli, 7 Cisco (22′ st 77 Kabashi), 8 Ladinetti (1′ st 29 Renault), 9 Sabbatani, 14 Quirini, 20 Carriero, 33 Langella (22′ st 10 Canotto), 39 Cavallini (30′ st 15 Papazov), 72 Cortesi (30′ st 26 Seha). All.: Diana. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 11 Borsoi, 19 Dottori, 30 Van Amersfoort, 31 Conti, 90 Vergani.
TORRES: 12 Zaccagno, 3 Berto (1′ st 47 Scaringi), 4 Brentan, 5 Giorico, 8 Masala (35′ st 18 Pennington), 11 Bunino, 21 Corsinelli, 23 Antonelli, 32 Carboni (17′ st 9 Scotto), 44 Zanandrea, 77 Zecca. All. Greco. A disp.: 1 Tirelli, 6 Nunziatini, 9 Scotto, 15 Liviero, 17 Sotgiu, 30 Tribuna, 36 Palazzo, 38 Fancello, 40 Pigna.
ARBITRO: Ursini Sez. Pescara
ASSISTENTI: Russo di Torre Annunziata e Chianese di Napoli
IV UFFICIALE: Nigro di Prato
OPERATORE FVS: Starnini di Viterbo
NOTE: 23′ pt espulso Diana, 45′ pt espulso Quirini