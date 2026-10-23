PERUGIA – PESCARA LIVE | RISULTATO FINALE 1-2

PERUGIA – PESCARA 1-2
1′ pt Carriero, 2′ st e 6′ st rig. Merola
PERUGIA: 1 Zelezny, 4 Tozzuolo, 7 Cisco, 8 Ladinetti (21′ st 72 Cortesi), 10 Canotto (14′ st 9 Sabbatani), 11 Borsoi, 14 Quirini (14′ st 15 Papazov), 20 Carriero, 28 Riccardi, 30 Van Amersfoort (21′ st 26 Seha), 77 Kabashi (14′ st 33 Langella). All. Diana. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 5 Stramaccioni, 6 Angeli, 19 Dottori, 29 Renault, 31 Conti, 39 Cavallini.
PESCARA: 90 Fiorillo, 2 Capellini, 7 Meazzi (1′ st 10 Merola, 37′ st 37 Vitali), 8 Graziani (45′ st 17 Gatto), 14 Valzania, 19 D’Ausilio (45′ st 18 Milan), 20 Donati, 27 Erradi, 32 Motta (26′ st 3 Letizia), 33 Nardin, 97 Parigi. All. Buscè. A disp.: 22 Saio, 42 Bonassi, 9 Inglese, 15 Altare, 21 Ferraris, 23 Pellacani, 49 Zeppieri.
ARBITRO: Mirabella Sez. Napoli
ASSISTENTI: Brunetti Sez. Milano – Cavalli Sez. Bergamo
IV UFFICIALE: Pacella Sez. Roma 2
OPERATORE FVS: Granata Sez. Viterbo
AMMONITI: Tozzuolo, Merola, Kabashi, Valzania, Sabbatani, Cortesi
NOTE: spettatori 7075 (di cui 4593 abbonati)