FEMMINILE | PERUGIA U17 A VALANGA SUL GUALDO

Campionato Femminile Under 17 Girone 10 – Centro sportivo “Paolo Rossi”
PERUGIA – WOMEN GUALDO 7-3
2′ pt , 29′ pt e 30′ st Crocioni (P), 18′ pt Lucidi (P), 26′ pt Biccheri (G), 30′ pt Cardarelli, 39′ pt Biccini, 44′ pt Sannipoli, 29′ st Coppola, 33′ st Marini
PERUGIA: Petrelli, Duranti (35′ st Verdolini), Lucidi (29′ st Koka), Cirimbilli, Forgione, Crocioni (35′ st Messini), Costantini (1′ st Marsala), Biccini, Coppola, Marini, Stopponi. All. Lucarelli.
W. GUALDO: Mereu, Teodori, Rosi, Romanini, Bellomo (33′ st Giampieri), Nuti, Sannipoli, Martini, Memolla (29′ st Santioni), Biccheri, Cardarelli. All. Paoletti. A disp.: Brufa, Poggetti.
PERUGIA – Dura un tempo la resistenza del Woman Gualdo di fronte alle ragazze del Perugia Under 17 nella sfida di Campionato al Centro sportivo “Paolo Rossi”.
La prima frazione si chiude infatti sul risultato di 4-3 per le biancorosse allenate da Danilo Lucarelli, grazie alla doppietta di Luna Crocioni e ai gol di Elena Lucidi e Bianca Biccini.
Nella ripresa il Perugia in 5 minuti trova altre tre reti con Giorgia Coppola, ancora Luna Crocioni e Kristin Marini, chiudendo la gara a proprio favore.