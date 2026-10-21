FEMMINILE | IL PERUGIA BATTE IL MANTIGNANA (4-1) | I RISULTATI DELLE GIOVANILI

Vittoria in Coppa Italia per il Perugia Femminile. Un successo bissato dalle ragazze dell’Under 17, in una gara ricca di emozioni. Per le ragazze dell’Under 15 una sconfitta che non deve demoralizzare.

Coppa Italia Eccellenza Femminile – 3a giornata

MANTIGNANA – PERUGIA 1-4

27′ pt Annibaldi, (P), 25′ st rig. Boila (M), 27′ st Sportoletti (P), 33′ st Bianchi (P), 48′ st Biancalana (P)

MANTIGNANA: Poleri Alunno, Bruschi, Capasso, Bianchi, Massoli (46′ st Burzigotti), Alberati, Boila, Moles, Alunni (12′ st Del Prete), Miseria, Moscaritolo (18′ st Millucci). All. Locchi. A disp.: Espinoza, Lombardi.

PERUGIA: Gjojdeshi, Bufaloni, Bianchi, Antonietti, Properzi (40′ st Pinchi), Acosta, Sportoletti, Biancalana, Baldwin (46′ st Formica), Annibaldi, Rapastella (30′ st Catana). All. Schippa. A disp.: De leo, Pinchi, Bigini, Mencaroni.

PERUGIA – Le ragazze di Michele Schippa battono il Mantignana con il risultato di 4-1 nel terzo turno della Coppa Italia di Eccellenza.

Partita inizialmente non semplice, non per mancanza di gioco e di occasioni, ma per il poco cinismo sottoporta delle biancorosse, che chiudono comunque in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Federica Annibaldi.

Un vantaggio esiguo, che consente alle avversarie di trovare il pari, su calcio di rigore con Boila al 25′, nell’unica azione creata sino a quel momento.

Ma a quel punto arriva l’immediata reazione delle biancorosse, che tornano in vantaggio dopo soli due minuti con Sportoletti e poi mettendo al sicuro il risultato al 33′ con Bianchi. Nel recupero arriva anche la quarta rete siglata da Biancalana.

Under 17 Femminile

PERUGIA – SANGIUSTESE 6-3

3′ pt, 6′ pt, 21′ st, 26′ st e 29′ st Biccini, 18′ pt Bracalente, 30′ pt Leskaj, 34′ pt Moretti, 49′ st Massetti.

PERUGIA: Petrelli, Duranti (41′ st Verdolini), Lucidi (42′ st Stopponi), Cirimbilli (1′ st Marini), Santilli, Crocioni, Forgione, Biccini, Coppola (36′ st Massetti), Koka (42′ st Nugnes), Costantini (1′ st Milani). All. Lucarelli. A disp.: Lucarelli.

SANGIUSTESE: Nortesani, Passarini, Pinturelli, Caminonni, Garcia, Riposati, Moretti, Leskaj, Francia (1′ st Martinelli), Bracalente (17′ st Ristallo), Lindarelli (12′ st Pacini). All. Nardi.

PERUGIA – Bianca Biccini trascina il Perugia Under 17 Femminile alla vittoria contro la Sangiustese Women. La numero 10 biancorossa mette a segno ben 5 reti.

Proprio la sua doppietta in avvio mostra la determinazione delle ragazze di Lucarelli. Con il passare dei minuti, però, il ritmo è calato e, a metà del primo tempo, una distrazione ha permesso alla Sangiustese di accorciare le distanze, acquisire fiducia e riuscire addirittura a ribaltare il risultato, chiudendo la prima frazione di gioco sul 3-2.

Nella ripresa, la squadra è tornata in campo con la giusta concentrazione e determinazione, ritrovando ritmo e qualità nel gioco. Le ragazze sono riuscite così a ribaltare nuovamente il risultato, trascinate ancora dalla scatenata Biccini, che ha messo a segno altre tre reti, alle quali si è aggiunto il gol nel recupero di Massetti.

Ne è venuta fuori un’altra partita ricca di emozioni, che ha messo in evidenza sia le qualità della squadra sia alcuni aspetti sui quali sarà importante continuare a lavorare. In particolare, sarà fondamentale migliorare alcuni dettagli tecnico-tattici e, soprattutto, la gestione dei momenti delicati della gara, mantenendo alta l’attenzione e la lucidità per tutta la partita.

Il Perugia U17

Campionato U15 Femminile – 2a giornata

PERUGIA – NUOVA ALBA 1-8

PERUGIA: Lucarelli, Cherubini (1’ st Liscio), Treppiedi, Marini (10’ tt Dodaro), Marcomigni, Ceccarelli (15’at Scarponi), Messini (10’st Pagliccia), Hwang (10’st Bonni), Marsala (18’ st Burlacu)

NUOVA ALBA: Paciotti, Boghi, Manuali, Molinari, Accoto, Sportoletti, Cesarini, Piani, Garreffa.

A disposizione: Pagnottini, Albano, Felicioni, Barcaroli, Lilli

PERUGIA – Seconda giornata complicata per le Grifoncelle dell’U15, che dopo la bella vittoria all’esordio in casa della Ducato Spoleto devono arrendersi alla superiorità della Nuova Alba, che si porta sul triplo vantaggio già nella prima frazione di gioco.

La ripresa inizia con una buona reazione delle biancorosse, che accorciano con un bel gol di Marsala e provano a riaprire la partita, sfiorando la rete in un altro paio di occasioni, ma alla lunga le ospiti mettono in mostra tutta la propria forza e chiudono i conti con un risultato forse troppo severo.

Resta la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo minuto e la voglia di voltare subito pagina a partire dalla prossima sfida in casa del Cerbara.

(le foto sono liberamente utilizzabili)