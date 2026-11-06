FEMMINILE | DOMENICA SI RINNOVA LA SFIDA TRA PERUGIA E NESTOR

Per il Campionato di Eccellenza Femminile il Perugia farà visita domenica 8 novembre alla Nestor. Una sfida che ha caratterizzato la passata stagione, in Campionato e in Coppa Italia, e che anche quest’anno si preannuncia combattuta e spettacolare.

Le ragazze di mister Schippa, dopo la convincente vittoria contro la Nuova Alba, sono chiamate ad un’altra grande prestazione domenica all’antistadio “Ricci” di Marsciano (calcio di inizio alle ore 17:30).