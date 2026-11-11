FEMMINILE | CONTRO LA NESTOR PARI DELLE BIANCOROSSE FIRMATO BIANCHI (1-1)

Campionato Eccellenza Femminile – 3a giornata
NESTOR – PERUGIA 1-1
30′ pt Iaconi, 40′ st Bianchi
NESTOR: Martini, Carboni, Corradini, Ferretti, Baiocco (27′ st Perrone), Ercolanoni, Iaconi (41′ st Nicolai), Chiasso, Rossi, Angori, M, Angori G. A disp.: Bianchini, Montagnoli.
PERUGIA: Milani, Bianchi, Antonietti (44′ st Rapastella), Catana (42′ pt Forgione), Bufaloni, Properzi, Acosta, Biancalana (1′ st Minerale), Santilli, Annibaldi, Baldwin (13′ st Amina). A disp.: Gjojdeshi, De Leo, Pinchi, Mencaroni, Tomassini
PERUGIA – Nella terza giornata del Campionato Femminile di Eccellenza il Perugia conquista un ottimo punto sul campo della Nestor, principale rivale delle biancorosse nella scorsa stagione.
La rete che ha pareggiato quella del vantaggio della formazione di casa, siglata al 30′ del primo tempo da Iaconi, è arrivati a 5′ dalla fine grazie ad Agnese Bianchi.
Con questo pareggio il Perugia sale a quota 5 punti in classifica, al secondo posto, dietro alla capolista Castel del Piano 1966, a punteggio pieno con 9 punti.
Nella prossima partita il Perugia ospiterà il Real Avigliano.