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FEMMINILE | ANNIBALDI E DOPPIETTA DI MINERALE: IL PERUGIA SUPERA LA NUOVA ALBA 3-1

Campionato Eccellenza Femminile | Umbria | 2ª Giornata

PERUGIA – NUOVA ALBA 3-1
3′ pt Annibaldi, 9′ e 11′ st Minerale, 42′ st Gagliarfini rig.

PERUGIA: Milani, Bianchi, Antonietti (44′ st Tomassini), Catana, Bufaloni (38′ st Mencaroni), Properzi, Acosta, Biancalana (18′ st Santilli), Sportoletti, Annibaldi (35′ st Ymga), Baldwin (8′ st Minerale). All. Schippa: A disp.: Gjodeshi, Ricci, Rapastella, Pinchi.

NUOVA ALBA: Giulietti, Malerba (34′ st Molinari), Sportoletti, Coini (34′ st Bomboletti), Ciancaleoni, Garreffa, Filice (24′ sy Godino), Arminio, Fiore, D’Agostino, Gagliardoni. All. Natale. A disp.: Pagnottini, Manuali, Vescvovi.

PERUGIA – La seconda giornata del Campionato di Eccellenza Femminile si chiude con un successo per le ragazze del Perugia, che superano la Nuova Alba con il risultato di 3-1.

Partenza subito forte delle biancorosse, che trovano il vantaggio al 3’ con Annibaldi. Nella ripresa è Minerale a prendersi la scena: subito dopo essere entrata in campo va a segno due volte in appena due minuti.

Nel finale la Nuova Alba trova il gol dal dischetto con Gagliardini.

Le atlete di mister Schippa conquistano con determinazione una preziosa vittoria.

(foto liberamente utilizzabili)

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