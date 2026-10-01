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DOPO SHEJI (U19 ALBANIA), CHIAMATA IN NAZIONALE PER GIULIO IACHINI (U17 TANZANIA)

Il Perugia Calcio comunica con soddisfazione che il calciatore biancorosso della formazione Primavera Giulio Iachini ha ricevuto la convocazione per il training camp con la Nazionale U17 della Tanzania, in vista delle due amichevoli contro Argentina e Messico.

Giulio Iachini, che è stato protagonista lo scorso anno dello Scudetto di categoria conquistato dal Perugia U17 e che ora è un punto di forza della formazione Primavera allenata da mister Luigi Giorgi, sarà impegnato con la nazionale tanzanese da domani, 2 ottobre, fino all’8 ottobre.

Sempre domani, 2 ottobre, termina invece l’impegno con la Nazionale U19 dell’Albania un altro Grifone della Primavera, Rikardo Sheji.

Convocazioni che testimoniano la qualità dei calciatori della formazione Primavera del Perugia Calcio e in generale del Settore giovanile, eccellenza del Club.

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