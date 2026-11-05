DAL PERUGIA AL MAPEI STADIUM PER IL PRIMO “SERIE C BUSINESS FORUM”

Si è tenuto al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia il primo “Serie C business forum” riservato ai partner delle squadre del girone B della Serie C Sky Wifi.

Un evento esclusivo e innovativo al quale hanno preso parte tutte le società del girone B, presenti con i rispettivi responsabili commerciali e marketing, e oltre 70 aziende, partner di Lega Pro e tre legate a ciascun club. Il Perugia Calcio era presente con il Direttore commerciale Valentino Fronduti e con i responsabili dei tre sponsor Claudio Antonini (Central Energy), Stefano Torzoni (Capricorno), Marco Piorico (La Scuola 2.0).

Il forum, moderato da Luca Simonelli, ha visto i saluti di Matteo Marani, Presidente della Lega Pro e gli interventi di Gianfranco Zola, Vicepresidente vicario della Lega Pro; di Stefania Bondavalli, Assessora del Comune di Reggio Emilia a Economia urbana e Sport con deleghe a Commercio, Turismo, Città storica, Sport; di Dante De Iulio, Production & Operation Programming Senior Director Sky Italia; e di Andrea Lorenzi, Stadium Manager del Mapei Stadium-Città del Tricolore.

Dopo la visita dello stadio reggiano si sono tenuti gli speed date aziendali già programmati attraverso le prenotazioni nell’apposita piattaforma, che hanno permesso la conoscenza reciproca delle imprese presenti.

Nel pomeriggio a lavoro i responsabili marketing-commerciale attraverso due panel seguiti da Marco Aloi, Head of Events Lega Basket Serie A, e Luca Pravadelli, Head of Sport Partnership Omnicom Media Group Italy.

(foto Lega C liberamente utilizzabili)