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CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI PALMIERO “CESARINO” MILLETTI

Il Perugia Calcio esprime cordoglio per la morte di Palmiero Milletti, conosciuto come “Cesarino”, dal nome dello storico ristorante in centro che ha gestito per tanti anni.

Figura riferimento della città, il Perugia lo ricorda come grande tifoso del Grifo, legato anche alla famiglia dell’indimenticato Mimmo.

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