CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MARIO AMBROSI

Il Perugia Calcio esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Mario Ambrosi, vice delegato umbro del Dipartimento paralimpico della Lega nazionale dilettanti della Federcalcio, presieduto da Armando Marcucci.

Mario era una persona da sempre impegnata nell’aiuto agli altri. Ricopriva attualmente anche la carica di vice presidente (e responsabile del servizio civile) della Misericordia di Perugia – Olmo.

In particolare, ha sempre creduto nello sport come forma di inclusione, fondando, tra l’altro, l’associazione Unanuova per la cultura e lo sport, della quale era attualmente consigliere.

Per tutto ciò che ha fatto, con impegno, dedizione e grande umanità, viene ricordato con riconoscenza e affetto dalla squadra e dallo staff del Perugia calcio paralimpico impegnato nel Campionato Dcp e da tutto il Club.