COPPA ITALIA PRIMAVERA | IL PERUGIA CEDE DI MISURA IN CASA DELL’EMPOLI (1-0) | LE IMMAGINI

Coppa Italia Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti – Trentaduesimi di finale – Stadio “Neri”
EMPOLI – PERUGIA 1-0
45′ pt Ferrer
EMPOLI: 1 Lesiewicz, 4 Bruno (75′ Murolo), 5 Covelli (60′ De Witt), 9 Ferrer Terrones, 22 Pucci, 26 Isidori (85′ Vysniauskas), 28 Lupoli, 36 Silvestri, 50 Fade Aboubacar, 92 Orlandi Alan (C) (60′ Sousa), 95 Valme (46′ De Vita). All. Filippeschi. A disp.: 32 Mbengue, 34 Merlin, 40 Vysniauskas, 41 Suljevic, 42 De Vita, 43 Lodi, 44 Fanucchi, 47 Sousa, 77 Murolo, 80 Blini, 90 De Witt
PERUGIA: 1 Piccini, 2 Ragni, Di Salvatore, 4 Pierangelini, 5 Peruzzi (C), 6 Ciarapica, 7 Ximenez, 8 Olimpieri, 9 Iachini, 10 Raffaelli, 11 Giambarveri. All. Giorgi. A disp.: 12 Cataldi, 13 Malfatti, 14 Merico, 15 Bellali, 16 Basili, 17 Proietti, 18 Perugini, 19 Bisonni, 20 Calva, 21 Ciani, 22 Santillo.
Arbitro: Juri GALLORINI (Arezzo)
Assistenti: Simone IULIANO (Siena) – Cristian ROBILOTTA (Sala Consilina)
CASTELFIORENTINO – Il Perugia Primavera lotta contro l’Empoli, formazione che milita nel campionato di Primavera 1, e cede solo di misura ai toscani, che accedono ai sedicesimi di finale grazie alla vittoria per 1-0.
Decide la sfida dello stadio “Neri” di Castelfiorentino, gara unica, la rete siglata allo scadere del primo tempo da Fade Aboubacar.
Il Perugia resta sempre in partita, grazie anche agli ottimi interventi del portiere Piccini, ex di turno, provando anche a conquistare il pareggio che avrebbe portato la sfida ai rigori, senza successo.
Ancora una buona prova, comunque, per i ragazzi di mister Giorgi, che ora tornano con la testa al Campionato, dove sono attualmente secondi, alle spalle del Catanzaro.