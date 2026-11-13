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COMUNICATO UFFICIALE

AC Perugia Calcio tiene a confermare la continuità del progetto tecnico-sportivo presentato pubblicamente alla città nel mese di agosto, dopo la sottoscrizione del preliminare di acquisto che ha portato all’acquisizione del Club da parte di ArenaCuri. Un progetto che era e resta ambizioso e all’altezza della storia del Grifo e delle aspettative dei suoi tifosi.

L’attività del Perugia Calcio in queste settimane sta proseguendo regolarmente nella gestione della prima squadra, di tutto il settore giovanile, femminile, vivaio e academy.

Le prossime scadenze federali saranno rispettate, come peraltro si è adempiuto a quelle precedenti.

Le nuove cariche societarie sono in fase di definizione e saranno rese pubbliche non appena operative.

AC Perugia Calcio

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