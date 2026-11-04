BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

COMUNICATO UFFICIALE

AC Perugia Calcio comunica ufficialmente il perfezionamento del passaggio del 100 per cento delle quote societarie.

La gestione del Club passa dalla precedente proprietà, guidata da Javier Faroni, alla nuova compagine societaria ARENACURI, come da preliminare sottoscritto il 3 agosto scorso.

La nuova proprietà del Perugia Calcio desidera esprimere un sincero ringraziamento a Javier per l’impegno profuso in questi due anni alla guida del Club. A lui vanno i migliori auguri per il proseguimento della sua attività professionale e personale.

Seguiranno le formalizzazioni e le conseguenti comunicazioni relative alla nuova struttura organizzativa e ai quadri dirigenziali del Club.

ULTIME NEWS

FEMMINILE | ANNIBALDI E DOPPIETTA DI MINERALE: IL PERUGIA SUPERA LA NUOVA ALBA 3-1

Leggi la news

PIANESE – PERUGIA | INFO BIGLIETTI

Leggi la news

PIANESE – PERUGIA, ARBITRA RAMONDINO DI PALERMO

Leggi la news

VENERDì BIGLIETTERIA APERTA PER LA GRIFO CARD

Leggi la news

I LIBRI DI #IOLEGGOPERCHÉ TORNANO PROTAGONISTI IN SERIE C

Leggi la news

COMUNICATO UFFICIALE

Leggi la news

“LODE A TE, RENATO CURI”: TRA FEDE SPORTIVA E RELIGIOSA L’AMORE SENZA TEMPO PER I GRIFONI CHE NON CI SONO PIU’

Leggi la news

CAMPIONATO FEMMINILE | MERCOLEDì IL PERUGIA OSPITA LA NUOVA ALBA

Leggi la news

I GRIFONI TORNANO AD ALLENARSI, IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Leggi la news

OGGI LA MESSA PER RENATO CURI E GLI ALTRI GRIFONI SCOMPARSI

Leggi la news