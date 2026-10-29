COMUNICATO UFFICIALE

DANA E AC PERUGIA CALCIO INSIEME: UNA PARTNERSHIP ALL’INSEGNA DELLA PASSIONE, DELLA TRADIZIONE E DELL’ECCELLENZA

AC Perugia Calcio è lieta di annunciare una nuova partnership con DANA, azienda slovena specializzata nella produzione di bevande di qualità, con oltre 70 anni di storia e tradizione.

Questa nuova collaborazione, che porta al momento già a 130 il numero delle imprese che hanno scelto di legare il proprio brand a quello del Grifo, unisce due realtà accomunate da valori fondamentali: passione, dedizione, tradizione e continua ricerca dell’eccellenza.

Da una parte AC Perugia Calcio, che dal 1905 scrive pagine importanti della propria storia calcistica, dall’altra DANA, che dal 1952 porta avanti con orgoglio la propria esperienza nella produzione di bevande, combinando tradizione, qualità e innovazione.

Due mondi apparentemente diversi, ma uniti dalla stessa filosofia: mettere passione in tutto ciò che si fa, lavorare con determinazione e puntare sempre a nuovi traguardi.

Due tradizioni. Un’unica passione

DANA nasce a Mirna, in Slovenia, dove oltre settant’anni fa ha avuto inizio una storia imprenditoriale fatta di impegno, competenza e continua evoluzione.

Nel corso dei decenni, l’azienda ha consolidato la propria identità, ampliando la gamma dei prodotti e sviluppando nuove soluzioni per rispondere alle esigenze dei consumatori, mantenendo sempre al centro la qualità e l’attenzione al cliente.

AC Perugia Calcio, con la sua prestigiosa tradizione sportiva, la sua identità e il forte legame con i propri tifosi, rappresenta valori nei quali DANA si riconosce pienamente.

La passione per il calcio e quella per la creazione di bevande di qualità trovano così un nuovo punto d’incontro.

DANA Isotonic e DANA Cocktail: i protagonisti della partnership

Al centro della collaborazione ci saranno due importanti linee di prodotti: DANA Isotonic, bevanda isotonica pensata per accompagnare l’attività sportiva e uno stile di vita attivo, e DANA Cocktail, una gamma di bevande che offre gusto, freschezza e piacere nei momenti di convivialità.

DANA Isotonic rappresenta un legame naturale tra il mondo dello sport e il marchio DANA. Il calcio richiede energia, impegno, perseveranza e spirito di squadra: valori che rispecchiano anche la filosofia dell’azienda slovena.

DANA Cocktail aggiunge alla partnership una dimensione di convivialità, celebrando il piacere di stare insieme e condividere le emozioni che solo il calcio sa regalare.

Una partnership che guarda al futuro

La collaborazione tra DANA e AC Perugia Calcio va oltre il tradizionale rapporto di sponsorizzazione.

Rappresenta l’inizio di un percorso condiviso, fondato sulla fiducia reciproca, sulla valorizzazione dei valori sportivi e sulla volontà di costruire nuove opportunità di crescita.

Entrambe le realtà credono che l’unione delle rispettive esperienze, tradizioni ed energie possa dare vita a una partnership solida e duratura, contribuendo anche a rafforzare la presenza e la visibilità del marchio DANA sul mercato italiano e ad avvicinarlo sempre di più agli appassionati di calcio.

Perché il successo non nasce per caso. Dietro ogni traguardo ci sono passione, dedizione e duro lavoro.

Ed è proprio questa filosofia a unire DANA e AC Perugia Calcio.

La soddisfazione del Perugia Calcio

Con questo accordo, sale appunto già a 130 il numero delle imprese che finora hanno scelto di collaborare con il Perugia Calcio.

Un accordo che viene salutato con particolare soddisfazione dal Club: “La collaborazione con un’azienda internazionale – commentano il direttore generale del Perugia Calcio, Hernan Garcia Borras, e il direttore commerciale Valentino Fronduti – conferma quanto sia attrattivo per le imprese il nome del Perugia Calcio, che offre loro una vetrina anche internazionale, vista la storia del Club e l’interesse per il Perugia anche all’estero. Quello con Dana, come con gli altri partner del Perugia Calcio, non è soltanto un rapporto economico, ma si fonda su una comune condivisione di valori, metodo di lavoro e sana ambizione di crescita”.