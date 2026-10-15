BIGLIETTI

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COMUNICATO UFFICIALE

AC Perugia Calcio comunica che sono in corso di completamento tutte le attività funzionali al passaggio di proprietà di Perugia Futbol Srl, che detiene l’intero pacchetto societario del Club.

Ricordiamo che nei complessivi accordi già sottoscritti è prevista la modifica dell’attuale organo amministrativo gestionale del Club, con la nomina di un nuovo Cda che, in base a quanto già comunicato, vedrà quindi assumere la carica di Presidente da Alessandro Gaucci, figura centrale nel progetto del Perugia attuale e futuro, che del resto da due mesi ha già assunto l’intera gestione sportiva.

Alessandro Gaucci ha guidato proficuamente il lavoro che, in vista del completamento del closing, tutte le parti stanno svolgendo insieme, con l’obiettivo di raggiungere risultati all’altezza della storia e delle aspettative del Perugia, della sua tifoseria e della città.

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