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COMUNICATO UFFICIALE

Nell’ambito delle operazioni per la formalizzazione della compravendita del Club come da accordo preliminare siglato, le parti, per ragioni di opportunità legate alle necessarie formalità burocratiche, hanno concordato di firmare il 23 ottobre p.v. il contratto di cessione del 100 per cento delle quote del Perugia Calcio.

Nel frattempo, espletate le pratiche nei tempi tecnici minimi richiesti, Alessandro Gaucci assumerà la carica di Presidente dell’AC Perugia Calcio.

Questa soluzione concordata garantisce al Club, sin da subito, la necessaria serenità per perseguire i propri traguardi sportivi, nell’interesse superiore del Perugia Calcio e nel rispetto dei tifosi e della città.

AC Perugia Calcio
Arenacuri srl

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