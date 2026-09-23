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COMUNICATO UFFICIALE

AC Perugia Calcio informa che nella mattinata di oggi, mercoledì 23 settembre, Giuseppe Carriero è stato dimesso dall’ospedale di Perugia ed è potuto rientrare a casa.

Il calciatore era stato trattenuto in osservazione martedì, a scopo puramente precauzionale, a seguito di un malessere. Gli esami effettuati durante la degenza non hanno evidenziato alcuna anomalia. Come di consueto in questi casi, nei prossimi giorni si sottoporrà ad alcuni controlli di routine per completare il quadro.

Tutto il Club ringrazia il personale sanitario dell’ospedale di Perugia per l’attenzione e la professionalità dimostrate.

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