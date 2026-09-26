BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

COMPLETATI GLI ESAMI, NESSUNA ANOMALIA: CARRIERO E’ TORNATO AD ALLENARSI CON I GRIFONI

E’ tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni, nella mattinata di oggi (sabato 26 settembre) il centrocampista del Perugia Giuseppe Carriero, che nei giorni scorsi aveva accusato un malessere a seguito del quale il Perugia Calcio, precauzionalmente, ha voluto predisporre un immediato monitoraggio e approfonditi esami.

Anche gli ultimi controlli effettuati hanno escluso, come già emerso in quelli precedenti, qualsiasi tipo di anomalia.

La dirigenza del Perugia Calcio e lo staff sanitario del Club, coordinato dal prof. Giuliano Cerulli, esprimono soddisfazione per l’esito di tutti gli esami, che ha consentito al calciatore di riprendere la piena attività sportiva insieme ai compagni. Ringraziando l’Azienda ospedaliera universitaria di Perugia, in particolare il prof. Auro Caraffa (direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica), il prof. Paolo Groff (direttore del Pronto soccorso), i cardiologi e tutto il personale ospedaliero; gli specialisti in cardiologia sportiva che supportano il Club, dr. Mauro Faleburle e dr.ssa Lucia Filippucci; il personale e la dirigenza dei Centri diagnostici Chirofisiogen e Protos, per aver assistito con tempestività, professionalità ed efficacia il calciatore nell’affrontare la problematica insorta che, fortunatamente, si è risolta senza evidenziare alcuna criticità.

Anche in questa circostanza è stato confermato l’approccio del Perugia Calcio nel dare priorità alla sicurezza e alla salute dei propri tesserati, la qualità dei professionisti di cui il Club si avvale a questo scopo e delle strutture mediche e diagnostiche presenti sul territorio perugino.

ULTIME NEWS

IL CORDOGLIO DEL PERUGIA PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE ROSSI

Leggi la news

COMPLETATI GLI ESAMI, NESSUNA ANOMALIA: CARRIERO E’ TORNATO AD ALLENARSI CON I GRIFONI

Leggi la news

LE AZZURRE DEL VOLLEY SORDE IN VISITA AL PERUGIA CALCIO

Leggi la news

PERUGIA – REGGIANA, I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Leggi la news

PERUGIA – REGGIANA, LE PAROLE PRE-GARA DI MISTER DIANA (VIDEO)

Leggi la news

RIAPERTURA DELLA GRADINATA, LA CONFERENZA STAMPA (IMMAGINI)

Leggi la news

CAMPIONATI UNDER 15 E UNDER 17, DOMENICA ESORDIO IN CASA

Leggi la news

PERUGIA – REGGIANA | INFO BIGLIETTERIA DEFINITIVE

Leggi la news

BEACTIVE YOUR WAY: TORNA LA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT

Leggi la news

PERUGIA – REGGIANA, ARBITRA GAUZOLINO DI TORINO

Leggi la news