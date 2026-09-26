COMPLETATI GLI ESAMI, NESSUNA ANOMALIA: CARRIERO E’ TORNATO AD ALLENARSI CON I GRIFONI

E’ tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni, nella mattinata di oggi (sabato 26 settembre) il centrocampista del Perugia Giuseppe Carriero, che nei giorni scorsi aveva accusato un malessere a seguito del quale il Perugia Calcio, precauzionalmente, ha voluto predisporre un immediato monitoraggio e approfonditi esami.

Anche gli ultimi controlli effettuati hanno escluso, come già emerso in quelli precedenti, qualsiasi tipo di anomalia.

La dirigenza del Perugia Calcio e lo staff sanitario del Club, coordinato dal prof. Giuliano Cerulli, esprimono soddisfazione per l’esito di tutti gli esami, che ha consentito al calciatore di riprendere la piena attività sportiva insieme ai compagni. Ringraziando l’Azienda ospedaliera universitaria di Perugia, in particolare il prof. Auro Caraffa (direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica), il prof. Paolo Groff (direttore del Pronto soccorso), i cardiologi e tutto il personale ospedaliero; gli specialisti in cardiologia sportiva che supportano il Club, dr. Mauro Faleburle e dr.ssa Lucia Filippucci; il personale e la dirigenza dei Centri diagnostici Chirofisiogen e Protos, per aver assistito con tempestività, professionalità ed efficacia il calciatore nell’affrontare la problematica insorta che, fortunatamente, si è risolta senza evidenziare alcuna criticità.

Anche in questa circostanza è stato confermato l’approccio del Perugia Calcio nel dare priorità alla sicurezza e alla salute dei propri tesserati, la qualità dei professionisti di cui il Club si avvale a questo scopo e delle strutture mediche e diagnostiche presenti sul territorio perugino.