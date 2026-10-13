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CAMPOBASSO – PERUGIA, ARBITRA RECCHIA DI BRINDISI

Sarà Alessandro Recchia di Brindisi ad arbitrare la partita Campobasso – Perugia, 10a giornata del Campionato Sky Wifi di Serie C Girone B.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Alessandrino e Michele Fracchiolla, entrambi di Bari.

IV ufficiale Cristiano Ursini di Pescara, operatore FVS Fabio D’Ettorre di Lanciano.

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