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CAMPIONATO FEMMINILE | MERCOLEDì IL PERUGIA OSPITA LA NUOVA ALBA

Mercoledì 4 novembre le ragazze del Perugia Calcio Femminile scenderanno in campo al Centro sportivo “Paolo Rossi”, alle ore 19,30, contro la Nuova Alba per la seconda giornata del Campionato di Eccellenza Femminile Umbria.

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“LODE A TE, RENATO CURI”: TRA FEDE SPORTIVA E RELIGIOSA L’AMORE SENZA TEMPO PER I GRIFONI CHE NON CI SONO PIU’

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GRIFONI IN TRASFERTA CON IL RINNOVATO PULLMAN | IMMAGINI

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