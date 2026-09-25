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CAMPIONATI UNDER 15 E UNDER 17, DOMENICA ESORDIO IN CASA

Esordio in casa per i Grifoncelli del Perugia Under 15 e Under 17, che domenica 27 settembre al Centro sportivo “Paolo Rossi” affrontano, in una doppia sfida, i pari-età di dell’Audace Cerignola.

Dopo l’esordio sul campo dell’Ostiamare, nella seconda giornata di campionato le due formazioni giovanili del Perugia avevano riposato. Alla terza giornata arriva dunque l’esordio interno.

Gli Under 15 scenderanno in campo alle 10. Alle 12 toccherà invece ai ragazzi del Perugia Under 17.

Sempre domenica, alle ore 16 a Guidonia, inizia il campionato del Perugia Under 16.

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