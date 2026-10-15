“CALICI BIANCOROSSI”, LA PRIMA SERATA DELLA STAGIONE DEDICATA AGLI SPONSOR

Alla Cantina Baldassarri si è svolto il primo evento della nuova stagione sportiva dedicato ai partner del Perugia Calcio, il cui numero è attualmente salito a 125 aziende, a dimostrazione della sempre maggiore attrazione del Grifo anche come eccezionale vetrina di promozione per il territorio e le sue imprese.

“Calici Biancorossi”, questo il titolo della serata conviviale che si è svolta a Collazzone nella meravigliosa cornice della Cantina Baldassarri, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli sponsor, il direttore generale del Perugia Calcio, Hernan Garcia Borras, e il presidente di Arenacuri, Francesco Maria Lana.

La squadra era rappresentata da mister Aimo Diana, insieme al vice allenatore Emanuele Filippini e al match analyst Alessandro Belleri e da alcuni Grifoni (Riccardo Ladinetti, Alessandro Tozzuolo, Ettore Quirini, Matteo Angeli e Paolo Bartolomei).

Accolti da Ernesto Baldassarri e Francesco Luchetti, la Cantina Baldassarri – che da tre anni ha legato il proprio brand a quello del Perugia Calcio – ha offerto una piacevole serata con degustazione di vini, olio nuovo e prodotti tipici del territorio.

Come consuetudine in queste occasioni, durante la serata, allietata dalla musica di Dj Ciaby, gli sponsor hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i calciatori e allenatori, scattando anche alcune foto insieme. Il tutto in un clima di condivisione della passione biancorossa.

“Siamo molto contenti – il commento del direttore commerciale del Perugia Calcio, Valentino Fronduti – di aver condiviso una bella serata con i nostri partner e la squadra. Anche in considerazione del fatto che quest’anno il gruppo delle aziende che hanno scelte di essere vicine al Perugia Calcio si è incrementato e crescerà ancora nelle prossime settimane, il nostro obiettivo è di aumentare questi momenti di condivisione a loro dedicati, per arrivare auspicabilmente ad avere un appuntamento mensile. Siamo contenti che la prima iniziativa dell’anno di sia svolta alla Cantina Baldassarri, che ringraziamo per la squisita ospitalità”.

Il prossimo appuntamento con gli sponsor del Perugia Calcio è l’atteso torneo di padel.

(foto liberamente utilizzabili)