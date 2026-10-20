CALCIO PARALIMPICO | SUCCESSI PER IL PERUGIA NEI DUE TEST MATCH

Due vittorie per i ragazzi del Perugia Dcp (calcio paralimpico) nella giornata di test match. I successi portano entrambi la firma di Adriano Silvestri.

Nella prima partita i biancorossi hanno superato la Superga 48 per 1 – 0, grazie alla rete, appunto, di Adriano Silvestri.

Nella seconda partita il Perugia ha battuto con lo stesso risultato la formazione C4 Foligno, con rete ancora di Silvestri.

La squadra biancorossa, allenata da mister Tommaso Mariano, era insieme ai dirigenti accompagnatori Roberto Marcugini e Renato Perovic.

Risultati che confermano l’impegno dei nostri ragazzi e di tutto lo staff. Ma soprattutto, è stata un’altra bella giornata di sport e di inclusione.

(foto liberamente utilizzabili)