Inaspettato e gradito fuori-programma per la squadra del Perugia Dcp (Divisione Calcio Paralimpico, ex Quarta categoria) durante l’allenamento di sabato mattina al Centro sportivo “Paolo Rossi”.

I ragazzi, che stanno preparando la prossima gara di campionato (il 5 dicembre a Ellera), hanno ricevuto la visita del Grifone Paolo Bartolomei. Che ha chiesto loro se si stessero divertendo in questa esperienza al Perugia e si è informato sui metodi di allenamento e sul prossimo impegno in campionato.

Tra i ragazzi del Perugia Dcp, ovviamente grandi tifosi del Grifo, non sono mancati apprezzamenti su alcuni episodi dell’ultima partita e l’incitamento alla prima squadra.

(foto liberamente utilizzabile)