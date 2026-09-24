BEACTIVE YOUR WAY: TORNA LA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT

Anche quest’anno la Serie C aderisce alla Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport) che dal

23 al 30 settembre accende di movimento l’Italia.

L’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, coordinata dal Dipartimento per lo

Sport, con Sport e Salute che ne cura l’attuazione operativa su tutto il territorio nazionale, viene annualmente

realizzata in tutta l’UE per diffondere la cultura dello sport, della vita attiva e del benessere psicofisico tra i

cittadini.

L’edizione 2026 ha un claim che è già un programma: “#BeActive Your Way. No pressure, no judgement”.

Una campagna che invita ciascuno a muoversi secondo il proprio passo, senza distinzioni di età, condizione

fisica, abilità o livello di allenamento, per restituire al movimento il suo significato più autentico: un gesto

libero, spontaneo, alla portata di tutti.

Saranno migliaia gli appuntamenti sportivi disseminati su tutto il territorio nazionale, in costante

aggiornamento sul sito www.sportesalute.eu.

A supporto di tutte le iniziative organizzate nell’ambito della EWoS , la Serie C porterà nei propri stadi il messaggio della campagna il 26 e il 27 settembre, in occasione di tutte le partite della settima giornata di Serie C Sky Wifi. Tifosi e appassionati verranno coinvolti sia direttamente dagli spalti che attraverso i teleschermi: messaggi speaker, led di bordocampo, racconti dei telecronisti e contenuti digitali da club e canali ufficiali di Lega Pro renderanno ognuno partecipe della Settimana Europea dello Sport, valorizzandone i principi e promuovendo lo svolgimento dell’attività sportiva.

L’evento nazionale principale si terrà a Napoli. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18, la

Villa Comunale si trasformerà nel cuore pulsante della manifestazione con il #BeActive MultiSportVillage, a

ingresso libero: oltre 30 aree attrezzate grazie all’impegno degli Organismi Sportivi, dove sperimentare

gratuitamente decine di discipline, fianco a fianco con istruttori e tecnici federali.

Un appuntamento che trova nella cornice delle regate preliminari dell’America’s Cup la sua cassa di risonanza

naturale. Il momento clou della kermesse partenopea sarà la #BeActive Night, in programma nella serata

di sabato 26 settembre, un evento aperto a tutta i cittadini per una festa di sport, di valori, di benessere e di

vita.