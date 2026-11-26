L’album della collezione Calciatori Panini 2026-2027 sarà il protagonista in due turni del campionato di Serie C Sky Wifi. Nella 16ª e 17ª giornata i bambini che accompagnano arbitro e capitani porteranno con sé proprio una copia dell’iconico album, autentico punto di riferimento per i collezionisti di ogni età.

Le figurine Panini, simbolo del collegamento tra le generazioni, raccontano le storie più belle del calcio italiano da sessantasei edizioni, riuscendo ad aggiornarsi anno dopo anno: tra le 589 figurine di quest’anno ci saranno gli scudetti e gli home kit dei 60 club di Serie C.

Oltre alla presenza del nuovo album all’interno del cerimoniale prepartita e alle copie che verranno distribuite a scuole calcio, academy, settori giovanili e spettatori nel giorno gara, la comunicazione dell’iniziativa verrà arricchita con contenuti speciali sui canali social di Serie C e tramite messaggi dedicati che arriveranno in tutti gli stadi grazie alla cartellonistica led di bordocampo e agli speaker di ciascun club.