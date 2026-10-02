AMOAH SAM E’ UN NUOVO GRIFONE!

AC Perugia Calcio comunica di essersi assicurata fino al giugno 2027 i diritti sulle prestazioni sportive del difensore olandese Amoah Sam.

Ventiquattro anni appena compiuti, è cresciuto nelle giovanili del Volendam, mostrando le sue qualità nella seconda serie olandese, con la maglia dell’Almere City, con cui ha disputato 28 partite segnando 2 reti.

Il calciatore, che da alcuni giorni si stava allenando in prova con i Grifoni, firmato il contratto con il Perugia (un anno, più opzione) e ottenuto il transfer, è stato convocato da mister Diana già per la partita di domani, sabato 3 ottobre, a Gubbio.

Benvenuto a Perugia, Amoah!