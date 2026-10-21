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ALLENAMENTI AL CENTRO SPORTIVO “PAOLO ROSSI” PER I GRIFONI | IMMAGINI

Mister Aimo Diana e il suo staff hanno scelto di far allenare la squadra sul sintetico del Centro sportivo “Paolo Rossi”, nella mattinata di oggi, mercoledì.

Giovedì mattina la squadra tornerà ad allenarsi al “Fioroni” di Ellera di Corciano, che sta ospitando in questi giorni gli allenamenti della squadra, per consentire i lavori di manutenzione programmati all’antistadio del “Curi”.

Venerdì mattina, giorno gara, la rifinitura sarà, come di consueto, a porte chiuse.

(le testate possono liberamente utilizzare una foto)

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