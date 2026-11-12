AC PERUGIA PADEL CUP, UNA SERATA DI PASSIONE BIANCOROSSA

Dai campi di calcio a quelli del padel, sempre uniti nella passione per il Grifo.

Gli impianti del Padel One Club Perugia hanno ospitato la seconda edizione dell’AC Perugia Padel Cup, il torneo di padel organizzato dal Perugia Calcio.

L’appassionante sfida è stata vinta da Riccardo Bottigli e Matteo Brunori (nella foto in apertura) della coppia Laboratorio Galeno, che in finale hanno battuto il duo di Sisas.

All’iniziativa erano presenti anche i Grifoni Matteo Borsoi e Christian Langella.

“E’ stata un’altra serata – il commento del direttore commerciale del Perugia Calcio, Valentino Fronduti – di condivisione della passione biancorossa e di sport, anche se, questa volta, lontana dai campi da calcio. Una delle tante occasioni di socialità e divertimento che nel corso della stagione il Perugia Calcio condivide con quanti hanno scelto di legare il proprio brand a quello del Grifo. Ringraziamo le coppie che hanno partecipato al torneo e gli altri sponsor presenti e naturalmente Padel One Club Perugia che ha ospitato la manifestazione”.