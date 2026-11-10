BIGLIETTI

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ABBONATI, INFO SUL PASSAGGIO DALLA CURVA NORD ALLA GRADINATA

AC Perugia Calcio informa che mercoledì 11 novembre, dalle ore 15 alle ore 19, personale della biglietteria sarà a disposizione degli abbonati di Curva Nord che hanno bisogno di assistenza per il trasferimento in Tribuna Est (Gradinata).

Coloro che hanno l’abbonamento caricato sulla tessera del tifoso devono ricordarsi di portare la Grifo Card.

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