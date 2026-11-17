La vittoria che consente al Perugia di mantenere la vetta in classifica nel campionato Under 17 e una sconfitta di misura per l’Under 15. E’ il bilancio del doppio impegno delle formazioni giovanili del Perugia a Guidonia nel fine-settimana.
Under 17 – 10a giornata Serie C Girone C – Stadio XII Apostoli
GUIDONIA MONTECELIO – PERUGIA 1-3
24’ pt Proietti, 40’ st Rotoloni, 45’ st Galli aut., 48’ st Pascucci
GUIDONIA: Crescenzi, Di Michele (32’ st Altobelli), Tisei, Strango, Galli Cap., Romano, Pianigiani (10’ st Altobelli), Sannibale (22’ st Rotoloni), Mastrogiacomo (22’ st Ariegboemah), De Rosa (10’ st Sambucaro), Bobeica V.K. All.: Buttaroni. A disp.: Raponi, Altobelli, Ariegboemah, Attanasio, Campano, Ferri, Rotoloni, Sambucaro, Santirocco.
PERUGIA: Tarducci, Burrini V.K. (33’ st Brunori), Romaldini, Ferdinandi (20’ st Galeotti), De Angelis, Puglisi, Basili (20’ st Piazza), Minestrini Cap., Checcarelli (13’ st Cirillo), Del Tordello (20’ st Citernesi), Proietti (13’ st Pascucci). All.: Romoli – Anelli. A disp.: Rappuoli, Brunori, Porcu, Turchi, Galeotti, Piazza, Citernesi, Cirillo, Pascucci.
ARBITRO: Cafora della sezione di Roma 1 (assistenti: Notaro della sezione di Roma 1 e Manciagli della
sezione di Ostia Lido).
GUIDONIA – Il Perugia Under 17 conquista nel finale i 3 punti che consentono ai biancorossi allenati dal binomio Romoli – Anelli di mantenere la testa della classifica del Girone C, insieme al Pescara.
Il Perugia parte forte e al 24’ del primo tempo trova il vantaggio con Proietti. I biancorossi controllano, ma nel finale i padroni di casa trovano il pari con Rotoloni.
La risposta del Perugia è però immediata: al 45’ st arriva il nuovo vantaggio, grazie a un’autorete di Galli. Nel recupero, al 48’, Pascucci firma la terza rete biancorossa e chiude la gara sul definitivo 1-3.
PROSSIMA GARA: Perugia – Grosseto, domenica 22 novembre.
(nella foto in apertura la formazione iniziale del Perugia Under 17, utilizzo libero)
Under 15 – 10a giornata Serie C Girone C – Stadio XII Apostoli
GUIDONIA MONTECELIO – PERUGIA 1-0
20′ pt Farsula
GUIDONIA MONTECELIO: Cacciatore, Diodati Massimo, Diodati Flavio, Ciaglia, Caporossi,
Agrifoglio Cap., Ruffini V.K., Cottini (18’ st Piccirilli), Alfieri (3’ st Feroce), Pellecchia (31’ st D’Ovidio),
Farsula (3’ st Proietti Modi). All. Mei. A disp..: Barbetta, Mongardi, Pisani, Piccirilli, Feroce, D’Ovidio, Medaglia, Proietti Modi, D’Agapiti.
PERUGIA: Milizia, Mosciatti (14’ st Minestrini), Galli (28’ st Cicchi), Cenci V.K., Ruggeri, Baccarini
Cap., Falcini (28’ st Morlupi), Coldagelli, Fabbi (33’ st Guglielmi), Cicarè (14’ st Aloe), Vannucci. All. Castellani – Papini. A disp..: Marcucci, Morlupi, Cicchi, Mannelli, Aloe, Minestrini, Gabellini, Guglielmi, Messini.
GUIDONIA – Il Perugia U15 esce sconfitto per 1-0 dalla trasferta sul campo del Guidonia, nella gara valida per la
decima giornata di campionato. A decidere l’incontro è la rete realizzata da Farsula al 20’ del primo tempo. Il Guidonia riesce a difendere il minimo vantaggio fino al triplice fischio, conquistando i tre punti.
Prossimo turno: Perugia – Grosseto domenica 22 novembre.