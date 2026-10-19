BIGLIETTI

AC Perugia Calcio logo

“UN SOGNO CHE SI AVVERA”, RIVIVIAMO L’EMOZIONE DI DOTTORI PER LA PRIMA RETE COL GRIFO

“E’ un sogno che si avvera per me che ho sempre giocato nel Perugia e ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile”. Queste le prime parole, cariche di emozione, di Christian Dottori nella sala stampa dello stadio Axum Molinari di Campobasso, dove ha realizzato la sua prima rete tra i professionisti, dopo le tante siglate in Primavera e prima ancora nelle varie formazioni giovanili del Perugia dove è cresciuto, mettendo in mostra le sue qualità di centrocampista col vizio del gol.

Una rete, quella di Dottori, perugino proveniente dal vivaio del Grifo, che è stata salutata con particolare soddisfazione da tutto l’ambiente biancorosso, dai tifosi, da mister Diana e da quanti in questi anni hanno lavorato con lui nel settore giovanile e lo hanno visto crescere. Particolarmente ricco di significato l’abbraccio, a fine gara, con Luca Moro, altro calciatore nato vicino al “Curi” (è di Tavernelle) e approdato, già dalla scorsa stagione, in prima squadra. Un abbraccio intriso di amicizia, di appartenenza biancorossa, di sacrificio e della qualità del settore giovanile del Grifo.

Riviviamo nel fotoservizio Settonce (riproduzione vietata) l’esultanza di Christian Dottori dopo il suo gol e al termine della partita insieme ai compagni e le sue parole in sala stampa.

ULTIME NEWS

LE MAGIE DI CANOTTO INDIRIZZANO LA GARA DELL’AXUM MOLINARI | LE IMMAGINI

Leggi la news

“UN SOGNO CHE SI AVVERA”, RIVIVIAMO L’EMOZIONE DI DOTTORI PER LA PRIMA RETE COL GRIFO

Leggi la news

CAMPOBASSO – PERUGIA | IL GRIFO CALA IL POKERISSIMO ALL’AXUM! (1-5)

Leggi la news

PRIMAVERA | IL PERUGIA SCONFITTO DI MISURA A PALERMO (1-0), BIANCOROSSI SECONDI IN CLASSIFICA

Leggi la news

CAMPOBASSO PERUGIA | I GRIFONI CONVOCATI DA MISTER DIANA

Leggi la news

CAMPOBASSO – PERUGIA | LE PAROLE DI MISTER DIANA ALLA VIGILIA

Leggi la news

FEMMINILE | DOMENICA PRIMA SQUADRA IN COPPA ITALIA, IL PROGRAMMA DELLE GIOVANILI

Leggi la news

IL GRIFO PROTAGONISTA DELLA SERATA DEL PANATHLON CLUB PERUGIA

Leggi la news

FEMMINILE | DOPO LE TRASFERTE VITTORIOSE, IMPEGNI CASALINGHI PER LE RAGAZZE U17 E U15

Leggi la news

PRIMAVERA | IL PERUGIA CAPOLISTA IN TRASFERTA A PALERMO

Leggi la news