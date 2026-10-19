“UN SOGNO CHE SI AVVERA”, RIVIVIAMO L’EMOZIONE DI DOTTORI PER LA PRIMA RETE COL GRIFO

“E’ un sogno che si avvera per me che ho sempre giocato nel Perugia e ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile”. Queste le prime parole, cariche di emozione, di Christian Dottori nella sala stampa dello stadio Axum Molinari di Campobasso, dove ha realizzato la sua prima rete tra i professionisti, dopo le tante siglate in Primavera e prima ancora nelle varie formazioni giovanili del Perugia dove è cresciuto, mettendo in mostra le sue qualità di centrocampista col vizio del gol.

Una rete, quella di Dottori, perugino proveniente dal vivaio del Grifo, che è stata salutata con particolare soddisfazione da tutto l’ambiente biancorosso, dai tifosi, da mister Diana e da quanti in questi anni hanno lavorato con lui nel settore giovanile e lo hanno visto crescere. Particolarmente ricco di significato l’abbraccio, a fine gara, con Luca Moro, altro calciatore nato vicino al “Curi” (è di Tavernelle) e approdato, già dalla scorsa stagione, in prima squadra. Un abbraccio intriso di amicizia, di appartenenza biancorossa, di sacrificio e della qualità del settore giovanile del Grifo.

Riviviamo nel fotoservizio Settonce (riproduzione vietata) l’esultanza di Christian Dottori dopo il suo gol e al termine della partita insieme ai compagni e le sue parole in sala stampa.