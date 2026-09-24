PERUGIA – REGGIANA | INFO BIGLIETTERIA DEFINITIVE

AC Perugia Calcio, al termine delle verifiche delle competenti autorità, comunica le disposizioni definitive per la partita PERUGIA – REGGIANA, in programma domenica 27 settembre (ora 17:30). Gara in cui tornerà ad essere fruibile la Tribuna Est (Gradinata), per l’occasione a prezzi promozionali.
La vendita dei biglietti online (sulla piattaforma TicketOne) e presso le ricevitorie autorizzate (con documento carta di identità) sarà possibile dalle ore 16 di giovedì 24 settembre.
PREZZI TRIBUNA EST (GRADINATA)
– per tutti euro 8 (+ 1 euro di diritti) per l’acquisto online e in ricevitoria;
– per tutti euro 10 (+ 1 euro di diritti) per l’acquisto al botteghino stadio;
– studenti universitari euro 5 (+ 1 di diritti) no online, presentando l’attestato di iscrizione con validità in corso in biglietteria e in ricevitoria (promozione studenti valida fino a sabato 26 settembre).
PREZZI ALTRI SETTORI (invariati)
POLTRONCINE
Intero euro 45 Ridotto U14 euro 34
TRIBUNA OVEST NORD
Intero euro 29 Ridotto U14 euro 22
TRIBUNA OVEST SUD
Intero euro 29 Ridotto U14 euro 22
CURVA NORD
Intero euro 15 Ridotto U14 euro 10
A tutti i prezzi va aggiunto 1 euro di commissione.
ORARIO BIGLIETTERIA STADIO
Questi gli orari di apertura della biglietteria dello Stadio:
– giovedì 24/09: dalle ore 16 alle 19 (per Grifo Card e acquisto biglietti);
– venerdì 25/09: dalle ore 16 alle 19 (solo acquisto biglietti);
– sabato 26/09: dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19 (solo acquisto biglietti);
– domenica 27/09: dalle ore 10 alle 15,30 con orario continuato, solo per emissione biglietti.
SETTORE OSPITI (CURVA SUD)
Intero euro 15 Ridotto U14 euro 10
A tutti i prezzi va aggiunto 1 euro di commissione.
L’acquisto dei biglietti Settore ospiti chiuderà alle ore 19 del giorno antecedente la gara.
Si consiglia l’acquisto dei biglietti settori ordinari per i sostenitori della squadra ospite in Tribuna Laterale Sud (TOA).
Si ricorda che il titolo è incedibile.
Anche in considerazione della riapertura della Gradinata, AC Perugia Calcio raccomanda ai propri tifosi di acquistare preventivamente il biglietto e comunque di arrivare allo stadio con ampio anticipo rispetto all’inizio della gara. Si ricorda che il giorno della gara la biglietteria dello stadio chiude alle ore 15:30.